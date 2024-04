Gentilini investe una donna uscita a correre: «Primo incidente in 94 anni»

Non sono gravi, fortunatamente, le condizioni di salute della runner urtata domenica mattina dall'auto dell'ex sindaco di Treviso, Giancarlo Gentilini. L'incidente è avvenuto all'uscita tra via De Coubertain e viale Europa, immissione con obbligo di svolta a destra.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", l'auto dello "Sceriffo" viaggiava a velocità ridotta, non più di 10 chilometri all'ora. La donna di corsa si trovava invece sulle strisce pedonali. Gentilini, alla guida dell'auto con a bordo anche la moglie, non ha visto la runner e ha finito per urtarla e farla cadere a terra. Un incidente a cui hanno assistito diversi passanti che hanno subito dato l'allarme ai soccorsi: in pochi minuti sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem 118 che ha portato la donna al pronto soccorso del Ca' Foncello. Molti testimoni però, accorgendosi che alla guida dell'auto c'era Gentilini, hanno prestato soccorso anche all'ex sindaco pensando avesse avuto un malore alla guida. Nulla di tutto ciò: secondo la versione di Gentilini si è trattato di una svista, un incidente che, con la patente ancora valida a 94 anni, non gli era mai capitato. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Gentilini e la moglie sono poi rimasti in contatto con la donna investita, dimessa in serata dal pronto soccorso. Un incidente che rischiava di avere conseguenze ben peggiori. Domenica mattina Gentilini stava rincasando dopo essere andato al Bosco del respiro. Ad agosto lo Sceriffo compirà 95 anni.