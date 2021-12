Fiammata dalla bombola di gpl, un ferito portato in ospedale

Un uomo è rimasto ferito, fortunatamente in modo lieve, dalla fiammata di una bombola di gpl che stava sostituendo. L'incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi, lunedì 20 dicembre, a Treviso in via Ghirada, poco dopo le 9.30. Per soccorrere il ferito, rimasto leggermente ustionato, e trasportarlo in ospedale sono intervenuti gli infermieri del Suem 118. I vigili del fuoco stanno eseguendo gli accertamenti del caso per accertare le cause del malfunzionamento della bombola.