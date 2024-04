Giostra dei cavalli spostata in piazza Borsa: «Deterrente contro le baby gang»

Passeggiando nelle vie del centro storico, molti trevigiani hanno notato in questi giorni che la giostra con i cavalli, simbolo di piazza dei Signori è stata rimossa e spostata in piazza Borsa, davanti al palazzo della Camera di Commercio.

Il sindaco Mario Conte ha motivato il trasferimento della giostrina con queste parole: «Non si tratta di una decisione presa dal Comune ma da un'indicazione che ci è arrivata dalla Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio in cui ci veniva chiesto di spostare la giostra da piazza dei Signori. Nel ricollocare uno dei simboli del nostro centro storico, punto di riferimento per bambini e famiglie - aggiunge il sindaco -, abbiamo pensato che piazza Borsa potesse essere una buona soluzione. Si tratta di una situazione sperimentale che potrebbe fungere da deterrente per quei giovani che in quel quadrante sono spesso protagonisti di atti criminali. Con la presenza di bambini e famiglie la situazione potrebbe migliorare. La giostrina deve rimanere un'attrazione e un divertimento per i più piccoli ma magari aiuterà a responsabilizzare anche i ragazzi più grandi» chiosa Conte. E alla domanda se piazza dei Signori resterà d'ora in avanti senza giostra, il sindaco risponde: «Non è detto, il dialogo con la Soprintendenza è aperto, c'è stato chiesto di rivedere alcune situazioni. Se i trevigiani dimostreranno di apprezzare di più la vecchia sistemazione della giostra valuteremo se farla tornare in piazza dei Signori ma, per ora, è giusto aver dato ascolto alle richieste della Soprintendenza».