Giro d'Italia a Treviso, chiodi in viale della Repubblica per forare le ruote ai ciclisti

Bagno di folla per il passaggio del Giro d'Italia in provincia di Treviso: giovedì 23 maggio la corsa rosa ha attraversato diversi comuni della Marca nella tappa partita da Fiera di Primiero e conclusasi in volata nel cuore di Padova, dopo 178 chilometri.

Tim Merlier si è aggiudicato la tappa odierna ma, a far discutere, è stato un grave atto vandalico verificatosi proprio durante il passaggio dei ciclisti a Treviso. Strada Ovest era stata chiusa al traffico dalle ore 13 proprio per consentire ai ciclisti in gara di transitare in totale sicurezza. Peccato che, pochi istanti prima dell'arrivo dei ciclisti in testa alla corsa, ignoti sono riusciti a disseminare diversi chiodi lungo la carreggiata di Strada Ovest, all'altezza del locale The Wishing Well, con l'intento di provocare gravi e seri danni al passaggio dei ciclisti. A dare l'allarme sarebbero state due operatrici di Cna Treviso che hanno aiutato il personale del Giro e la polizia locale di Treviso nella raccolta dei chiodi disseminati lungo Strada Ovest scongiurando il rischio di incidenti. Sono ora partite le ricerche dei responsabili: le telecamere della zona potrebbero dare un aiuto importante all'identificazione.

La 18esima tappa

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ha vinto la diciottesima tappa del Giro d'Italia 107, da Fiera di Primiero a Padova. Al secondo e terzo posto si sono classificati Jonathan Milan (Lidl-Trek) e Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck). Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) rimane in Maglia Rosa di leader della classifica generale. Il vincitore di tappa Tim Merlier, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: «Abbiamo preparato lo sprint da lontano, con Julian Alaphilippe. Era un giorno molto importante e lo abbiamo affrontato nel migliore dei modi, rimanendo sempre ben coperti nelle prime posizioni. Negli ultimi chilometri la velocità era altissima. Ho azzeccato il momento giusto per lanciare lo sprint e alla fine è andato tutto bene». Nella classifica generale del Giro d'Italia Pogacar è seguito da Daniel Felipe Martinez (Bora - Hansgrohe) a 7'42" in seconda posizione e da Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a 8'04", al momento terzo in classifica generale.