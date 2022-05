Oltre 30mila presenti in città per il Giro: in prima linea 100 vigili e 150 volontari

La complessa macchina organizzativa della polizia locale di Treviso ha funzionato alla perfezione. Città invasa da cittadini e turisti in città, in migliaia lungo le strade del circuito finale. In mattinata un incidente ha causato code e disagi e solo venti auto rimosse sui 2mila stalli vietati