Investita e uccisa a 38 anni, i compagni di karate: «Giulia lascia un vuoto incolmabile»

Neppure un anno fa Giulia Mauri, la giovane donna di 38 anni rimasta vittima di una tragico incidente stradale lungo Viale Della Repubblica, all'altezza dell'incrocio con via Pisa, ieri 3 giugno, era andata a vivere con Mauro, il suo fidanzato, in un casa a San Pelajo. Avevano sogni, facevano progetti. Vivevano come una coppia serena e affiata. E a un amico che qualche tempo fa le chiedeva come andava, lei rispondeva di essere veramente felice. Ma la sorte ha deciso in maniera diversa: ieri intorno alle 13 stava raggiungendo in bicicletta la casa dei genitori, in Via Santa Bona Vecchia, dove la aspettavano per il pranzo. Secondo una conoscente Giulia si sarebbe dimenticata delle chiavi nel suo ufficio che si trova poco distante dal luogo della tragedia e sarebbe tornata indietro per prenderle nell'agenzia che si occupa di gestioni condominiali dove lavorava come impiegata contabile. Poi è arrivato quel botto fortissimo provocato da un un furgoncino guidato da un 24enne che l'ha centrata e l'ha trascinata nell'acqua del ponticello sul fiume Botteniga.

La sua vera passione era però il karate, disciplina che aveva scoperto relativamente tardi quando aveva 26 anni. E in 11 anni di pratica nel centro sportivo "Ren Bun Kan" aveva raggiunto, sotto la guida del maestro Ofelio Michielan, la cintura nera 3 Dan. «Giulia lascia un vuoto incolmabile - dice Michielan - aveva una luce particolare, trasmetteva quiete e luce. Era la classica ragazza amica di tutti, sempre positiva. Aveva una dote particolare per l'insegnamento tanto che molti dei nuovi allievi chiedevano se potevano fare lezione con lei. Nella palestra, che per lei era una seconda famiglia, aveva trovato anche l'amore: il suo compagno era stato infatti un nostro allievo, insieme facevano davvero una bella coppia». La madre Paola si chiude invece in un silenzio pieno di sofferenza, rifugiandosi all'interno della bella casa dove vive insieme al marito Renato. «Non voglio parlare - dice - scusatemi. E' passato troppo poco tempo, il dolore mi impedisce di dire qualsiasi cosa».

Il 24enne che l'ha investita a bordo di un furgone da lavoro sta bene. Il giovane, che è uscito con le proprie gambe dall'abitacolo del mezzo finito in acqua, è stato indagato con l'ipotesi di omicidio stradale. E' stato anche sottoposto ai test tossicologici i cui risultati si sapranno soltanto fra qualche giorno. Sul corpo di Giulia Mauri il sostituto procuratore Mara De Donà sta valutando in queste ore se effettuare o meno l'esame autoptico.