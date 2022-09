E' stato fondatore dell'Atlantic sport, addio a Giulio Marittimi

Fino al marzo del 2022 è stato lo storico titolare di Atlantic sport, la società trevigiana che gestiva l'ex piscina Arep di via Vazzole a Treviso. Lutto nell'imprenditoria trevigiana per la scomparsa di Giulio Marittimi, mancato mercoledì scorso a 86 anni: è spirato al Ca' Foncello di Treviso, a causa di alcune complicanze seguite ad un intervento chirurgico a cui si era sottoposto per alcuni gravi problemi di salute. Marittimi lascia la moglie Lucia e i figli Antonio, Maria Sole e Francesca. Dopo l'esperienza con Atlantic sport, l'imprenditore si era legato al Gruppo Illiria, nell'ambito dei distributori automatici. Il funerale si terrà nella mattinata di oggi, 27 settembre, poco dopo le 11, nella chiesa parrocchiale di Santa Bona. A riportare la notizia il Gazzettino di Treviso in edicola oggi, 27 settembre.