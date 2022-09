Ha insegnato a generazioni di studenti trevigiani, addio alla professoressa Isola Balli

Nonostante fosse in pensione dal 1992, qualche ex studente, quando la incrociava, la salutava calorosamente. E' vasto il cordoglio a Treviso per la scomparsa della professoressa Gloria Maria Isola Balli, mancata domenica scorsa, 11 settembre, all'età di 92 anni: si è spenta nella sua abitazione di via Verga, la stessa condivisa fino a quattro anni fa con il marito, il Cavalier Domenico Malatesta, morto a 91 anni. L'insegnante (in particolare di educazione tecnica) ha lavorato in varie scuole medie della provincia, a Breda di Piave, ma anche in città, in particolare alle "Martini" e alle "Serena". Il funerale sarà celebrato domani, 14 settembre, presso la chiesa del Sacro Cuore, alle ore 11: nella sua parrocchia l'anziana professoressa continuava ad essere molto attiva e apprezzata. Gloria Maria Isola Balli lascia le figlie Maria Luisa e Maria Cristina, il fratello Paolo. In molti non vorranno mancare all'ultimo saluto.

Nata a Milano, l'insegnante è sempre stata legatissima alla Toscana, terra d'origine della famiglia: proprio a Siena si era celebrato il matrimonio con il marito, maresciallo dell'esercito originario della Basilicata e conosciuto in Sardegna. I coniugi si sono trasferiti nella Marca nel 1958, senza più lasciare il nostro territorio. Ogni estate (anche quella trascorsa) Gloria Maria Isola Balli amava passare le vacanze nella zona di Pistoia; amava inoltre la cultura, la musica classica e la lirica ed era assidua frequentatrice del teatro comunale di Treviso.