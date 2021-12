Green pass, controlli sul trasporto pubblico: scattano le prime multe

Sono scattate le prime multe durante i controlli sul green pass, obbligatorio da oggi, 6 dicembre, per lavoratori, pendolari e studenti che viaggiano su mezzi del trasporto pubblico locale. Impegnate dalla mattinata di oggi numerose pattuglie di carabinieri, polizia e polizia locale. Gli accertatori di Mom hanno rilevato trenta irregolarità durante i controlli a campione che sono stati eseguiti sui certificati verdi in tutto il territorio. Tra i primi multati c'è un giovane che alle 8 di stamani è stato fermato lungo via Roma, presso l'autostazione delle corriere, mentre scendeva da un pullman: al seguito non aveva il green pass e per questo motivo è stato sanzionato con un verbale di 533 euro (ridotto a 373 euro se pagherà nei prossimi giorni). Gli agenti della Questura, intervenuti alla stazione di via Lungosile Mattei, hanno inflitto due multe. Nessun minorenne, come disposto dalla Prefettura di Treviso, è stato lasciato a terra.