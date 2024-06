Guardia di finanza, 406 evasori e 366 lavoratori in nero scoperti in un anno

Nel corso del 2023 e nei primi cinque mesi del 2024 la Guardia di Finanza ha eseguito circa 6.200 interventi ispettivi e 775 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. Dati presentati giovedì 27 giugno in occasione del 250° anniversario dalla fondazione della Guardia di Finanza. Questa sera, presso l’auditorium dei Musei Civici di Santa Caterina a Treviso, si terrà la cerimonia solenne per l'anniversario alla presenza delle massime autorità civili e militari. Nell’occasione saranno consegnati gli encomi ai finanzieri distintisi in importanti operazioni di servizio nella Marca.

I controlli

Le indagini condotte nell'ultimo anno dalle Fiamme Gialle trevigiane hanno permesso di individuare 406 evasori totali tra attività d’impresa e lavoratori autonomi sconosciuti al fisco, ma anche 366 lavoratori in nero o irregolari, proprio nei giorni in cui il tema del caporalato è tornato a essere più che mai al centro delle cronache. Scoperti, inoltre, 9 casi di evasione fiscale internazionale, sempre dai finanzieri trevigiani. I soggetti denunciati per reati tributari sono 232. All’esito di indagini delegate dall’Autorità giudiziaria, sono stati segnalati all’Agenzia delle Entrate crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o a elevato rischio fiscale, nonché sequestrati beni frutto di evasione e frodi fiscali per un valore di oltre 73,3 milioni di euro. Sono state avanzate 41 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies, nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale. I 52 interventi in materia di accise hanno permesso di sequestrare 47 tonnellate di prodotti energetici e oltre 84mila litri di alcol. Sono 20, invece, i controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d’imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza. Le attività di contrasto al contrabbando hanno portato a sequestrare 2.800 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri e all'arresto di due persone.

Nei controlli sul corretto utilizzo di fondi del Pnrr sono stati eseguiti 194 interventi orientati a verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d’imposta, di contributi e finanziamenti, oltreché la corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di appalti pubblici, per circa 14 milioni di di euro. L’azione di contrasto alle frodi ai danni delle risorse dell'Unione Europea ha portato complessivamente ad accertare contributi indebitamente percepiti per oltre 9,5 milioni di euro, mentre le irregolarità sui finanziamenti nazionali e sulla spesa previdenziale e assistenziale ammontano a circa 6 milioni di euro. Crescente è la collaborazione sul territorio con la Procura europea, con la quale sono state sviluppate 5 indagini, che hanno portato alla denuncia di 4 soggetti. In tema di appalti sono state monitorate procedure di affidamento e modalità di esecuzione delle opere e servizi per oltre 1,4 milioni di euro. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio, sono stati eseguiti 26 interventi che hanno portato alla denuncia di 89 persone e alla ricostruzione di operazioni illecite per circa 98 milioni. Investigati 357 flussi finanziari sospetti, generati dagli operatori del sistema di prevenzione antiriciclaggio.

Presso l’aeroporto “A. Canova” di Treviso, sono stati eseguiti 183 controlli sulla circolazione della valuta, con la scoperta di illecite movimentazioni per quasi 2 milioni di euro e l’accertamento di 87 violazioni, nonché il sequestro di valuta, titoli e certificati contraffatti per quasi 47 mila euro. Nel periodo in esame, i Reparti del Comando Provinciale di Treviso hanno sequestrato 5.594 grammi di sostanze stupefacenti, in prevalenza costituite da cocaina (181 grammi), hashish (4.234 grammi) e marijuana (1.167 grammi), denunciando all’A.G. 6 soggetti (di cui 2 in stato di arresto) e segnalandone 164 ai Prefetti. Il contrasto ai traffici illeciti, in generale, viene assicurato anche nell’ambito del Servizio “117”, oggetto di recenti interventi in campo operativo, addestrativo e tecnico-logistico, finalizzati a incrementare la prontezza operativa e l’efficacia d’intervento delle pattuglie sul territorio, a riscontro delle segnalazioni del cittadino.