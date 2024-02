Fallimento Compiano, è "guerra" su 30 milioni frutto dell'asta delle auto

817 lotti, tra auto d'epoca e bolidi sportivi, motociclette, barche, bici, oggetti e gadget legati al mondo dell'automobile e non solo. Un parco mezzi frutto del desiderio smodato di Luigi Compiano di acquistare beni di valore sottraendo il denaro ai depositi delle North East Service oppure, come sostenne la sua difesa nel corso del processo, il risultato di una compulsione al collezionismo legata ad una forma di semi infermità mentale. Da quel lotto, sequestrato al patron della Nes e messo in vendita all'asta nel novembre del 2016, vennero ricavati oltre 45 milioni di euro. Ciirca il doppio di quanto preventivato dal curatore fallimentare e comunque abbastanza per pagare i debiti Iva che Compiano aveva accumulato negli anni. Così, dei milioni depositati al Fug (fondo unico di giustizia) circa 15 sono stati quelli incamerati dallo Stato.

Ne restano però in ballo 30: una cifra su cui è in corso una vera e propria guerra fra il commissario Sante Casonato (per il fallimento), che li reclama come patrimonio della Nes, e lo stesso Compiano. Il curatore ha fatto causa ma il Tribunale di Treviso, in primo grado, ha respinto l'istanza. Ora spetterà all'Appello esprimersi; ma se quel denaro venisse attribuito alle società che sono intestatarie di quanto sequestrato (al netto di un possibile ricorso in cassazione) allora spetterebbe di diritto ai soci dell'Autocom, della Assistel e dell'Istituto di Vigilanza Compiano (tra cui l'ex moglie e il figlio di Compiano, che vivono ancora nella villa di via Ugo Bassi). Luigi Compiano insomma, a 10 anni dall'inizio della sua vicenda giudiziaria, si troverebbe persino - pagate le rimanenti istanze risarcitorie dei danneggiati costituitisi come parte civile nel processo penale - con “qualche” soldo in tasca.

Sull'attribuzione di quelle cifra alle altre società della galassia non ci sarebbero dubbi almeno stando alle 12 pronunce della Cassazione Civile (va anche detto che il Procuratore generale della Corte d'Appello ha chiesto il dissequestro della cifra), che hanno negato che i beni fossero entrati nel patrimonio di Nes. Peraltro le società che risulterebbero intestatarie dei beni sono state dichiarate fallite ma "in bonis", cioè avrebbero pagato tutti i proprio creditori con le risorse disponibili.