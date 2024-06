Guidava senza patente un'auto sotto sequestro: stangato 40enne recidivo

Durante un servizio di controllo sul Terraglio, gli agenti del Nucleo operativo sicurezza stradale della polizia locale di Treviso hanno fermato il conducente di un’auto che, alla vista del posto di blocco, ha frenato bruscamente imboccando una strada laterale. Inseguito e raggiunto poche centinaia di metri più avanti, il guidatore (un 40enne di nazionalità nigeriana) non ha potuto fare altro che sottoporsi ai controlli di rito.

Dagli accertamenti dei vigili è emerso che l'uomo non solo era senza patente ma stava anche guidando un'auto sotto sequestro. La situazione però si è aggravata ancora di più nei minuti successivi: l’uomo infatti era già stato sanzionato dalla polizia locale di Treviso alla fine del 2022 per aver guidato senza patente e, l’anno successivo era stato denunciato dalla polizia stradale di Varese per essere stato nuovamente individuato alla guida di un’auto senza aver mai conseguito alcuna autorizzazione alla guida. In quel frangente il soggetto aveva anche esibito una patente nigeriana falsa. Per quella violazione la sua Ford Focus era stata posta sotto sequestro ma, nonostante le misure applicate, il 40enne continuava a guidare come se nulla fosse successo. Denunciato per la ripetuta guida senza patente, il 40enne è stato sanzionato per aver usato un veicolo sotto sequestro e privo di revisione. L'auto gli è stata definitivamente tolta.

Il commento

«Ringrazio il Comandante Andrea Gallo e gli agenti della polizia locale - le parole del sindaco di Treviso, Mario Conte -. Sia le operazioni di controllo dei quartieri sia quelle operate dal Nucleo Sicurezza Stradale ci permettono non solo di fermare soggetti intenti a delinquere ma anche a garantire la sicurezza dei cittadini, anche attraverso il laboratorio di verifica documentale che permette di individuare chi si mette al volante senza patente di guida».