Immigrato morto all'Appiani, confermata la causa del decesso: è infarto

Non ci sarà nessuna autopsia sul corpo di Mandeep Singh, l'immigrato indiano che nella notte tra venerdì e sabato e morto mentre dormiva al parcheggio della cittadella dell'Appiani. Il medico che ha effettuato l'esame cadaverico ha riscontrato che il 32enne sarebbe deceduto a causa di un attacco cardiaco, probabilmente causato dal forte freddo delle passate serata. Mandeep, che era arrivato a Treviso soltanto da quattro giorni, sarebbe stato vestito soltanto con una felpa. L'immigrato, avrebbero riferito delle persone presenti al momenti della tragedia, aveva detto che non stava bene. "Mi fa male alla bocca dello stomaco" si era lamentato prima di mettersi in un cantuccio perché voleva dormire. Malgrado le sollecitazioni degli altri "dannati"che hanno fatto di quel posto il loro rifugio, non ha più risposto.

Mandeep Singh era arrivato a Treviso da qualche giorno. Prima aveva abitato con la sorella a Roma ma aveva sentito dire che nella Marca c'era lavoro. Non avrebbe avuto particolari problemi a trovare una occupazione dal momento che era già in possesso del permesso di soggiorno che aveva preso un anno fa a Novara ma avrebbe racimolato solo dei lavori saltuari. Non abbastanza però per avere una casa dove stare.

Secondo il medico che ha effettuato l'esame del cadavere, su richiesta del pubblico ministero Gabriella Cama, a risultargli fatale sarebbe stato potrebbero essere state le temperature rigide delle ultimo notti da cui Mandeep come gli altri che dormono al parcheggio - quasi tutti richiedenti asilo, in buona parte pachistani, bengalesi e afgani, oppure disperati con il permesso di soggiorno, qualche lavoro saltuario e che comunque non rientrano nei percorsi di accoglienza - si proteggeva con i pochi abiti che aveva con sé e con qualche coperta di fortuna. I sanitari del Suem intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Al momento non si sa Mandeep Singh avesse avuto in precedenza altri problemi clinici o se per caso fosse caduto nel vortice delle dipendenze.