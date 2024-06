Profugo vittima dei falsari di documenti, ora rischia fino a 6 anni di prigione

Era convinto di parlare con un agente della Questura di Napoli con cui era stato messo in contatto da un connazionale. "Dammi i tuoi dati anagrafici - gli aveva detto l'amico - lui può farti avere un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie. E' tutto legale solo che a lui devi qualcosa per l'interessamento". E così aveva fatto: trecento euro per un titolo di viaggio rilasciato dalle autorità italiane non era poi una grande cifra. Quello che il 26enne, cittadino del Gambia arrivato in Italia con un viaggio della speranza, non poteva sapere era che il poliziotto in realtà sarebbe stato un affiliato ad un clan che, a Somma Vesuviana, aveva allestito una vera e propria centrale per la produzione di documenti falsi. Ignaro il ragazzo si era presentato, nel marzo del 2019, all'aeroporto dove è stato però arrestato con la grave accusa di concorso nella fabbricazione di documenti falsi e possesso di false generalità. Nella mattinata di oggi, 27 giugno, è cominciato il processo a suo carico in cui il giovane, difeso dall'avvocato Lisa Caldato, rischia una pena severa che va da 2 a 6 anni. Attualmente, dopo quasi 10 anni di "guerra" burocratica, il 27enne ha finalmente ottenuto la protezione internazionale che in precedenza gli era stata respinta. Grazie ad un permesso di soggiorno ha persino trovato un lavoro come elettricista e si è stabilito in pianta stabile a Trento

La storia comincia in Africa nel 2015 quando l'immigrato aveva 18 anni. Il ragazzo aveva trovato lavoro in una miniera d'oro in Gambia ma ad un certo punto dal giacimento scompaiono importanti quantità di metallo prezioso. La vicenda, che è molto complessa, avrebbe riguardato uno dei supervisori che sarebbe stato il responsabile di un traffico parallelo. Quando il ladro di oro stava per venire scoperto il supervisore avrebbe accusato l'attuale 27enne insieme ad altri lavoratori. Il giovane, vistosi in pericolo, decide di scappare dalla miniera e sulla su testa viene addirittura messa una taglia. Prende così la difficile decisione di lasciare il suo paese e, dopo un viaggio rocambolesco, arriva in Libia dove riesce a trovare posto su una delle barche della speranza piene di disperati.

Il viaggio attraverso il Meditarrano dura 4 giorni. Ripescati da una nave delle Ong vengono quindi fatti sbarcare in Sicilia. Da qui il protagonista della vicenda viene immediatamente trasferito in un centro per rifugiati nel nord Italia. Chiede il riconoscimento dello status di rifugiato politico e la protezione internazionale che però gli viene respinta. E quindi, da lì a qualche mese, avrebbe dovuto essere rimpatriato.

E' nel corso della sua permanenza nel centro che conosce un altro gambiano. L'uomo, che era nelle stesse condizioni dal punto di vista legale, ha le valigie pronte e sta per partire con destinazione la Germania. "I documenti - spiega al 27enne - me li ha fatti avere una persona che lavora all'immigrazione presso la Questura di Napoli. Basta dargli qualche cosa per il disturbo. E' tutto regolare".

Il gambiano allora prende contatto con l'uomo, gli manda tutti i suoi dati anagrafici e dopo qualche giorno riceve i documenti validi per l'espatrio. Peccato però che il poliziotto non fosse un dipendente dell'Ufficio Stranieri della Questura di Napoli e tanto meno un rappresentante delle forze dell'ordine ma un malvivente. Nel frattempo era partita una indagine nazionale che appositamente voleva stanare il "documentificio" di Somma Vesuvian che fabbricava i falsi. Le carte erano in realtà ben contraffatte ma gli investigatori si erano accorti che riportavano tutte lo stesso numero di matricola. Così quando il nostro 27enne si presenta allo scalo trevigiano del "Canova" e mostra i documenti viene bloccato e subito arrestato.