Casa devastata dalle fiamme, soccorsi il proprietario e un vigile del fuoco

Allarme nella notte nel quartiere di Sant'Antonino, in particolare in via Primo Visentin per un incendio che ha devastato un'abitazione. L'allarme è scattato alle 3.30 circa. Il rogo, scoppiato per cause in corso d?accertamento, si è sviluppato all?interno dell?abitazione di un 39enne trevigiano, D.L.I, e ha interessato anche l?abitazione attigua. Le fiamme sono state estinte da una squadra dei vigili del fuoco di Treviso che hanno dichiarato inagibile l?intera struttura. Sul posto è intervenuta anche pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Treviso. Il 39enne, rimasto intossicato, e un vigile del fuoco di 35 anni, C.G., colto da un malore dovuto al gran calore, sono stati accompagnati dal Suem 118 al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso.