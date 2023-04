Appicca un incendio in chiesa, la polizia identifica il responsabile

Intervento dei vigili del fuoco di Treviso nel tardo pomeriggio di oggi, 11 aprile, per l’incendio di un pannello per gli annunci all’interno della chiesa Sant’Agnese, in borgo Cavour. All’arrivo sul posto di una squadra del comando di Treviso il rogo era già stato spento. L’intervento per la messa in sicurezza dell’area è terminato intorno alle 18:10. Già individuato e denunciato il responsabile, un pluripregiudicato, G.R., un 55enne già colpito da un foglio di via con divieto di ritorno dal Comune di Treviso.