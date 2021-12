/ Via Pierre de Coubertin, 4

Incendio in un magazzino, inagibili due appartamenti: tre intossicati

Allarme lunedì sera in via De Coubertin a Treviso, nel quartiere di Santa Bona. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia e le ambulanze del Suem 118. In pronto soccorso per accertamenti due donne di 76 e 54 anni e un 24enne