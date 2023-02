Incidente sul lavoro alla palestra del "Mazzotti", Paolo Malerba è morto per il forte trauma cranico

Morto per i postumi di un fortissimo trauma cranico. E' questo l'esito dell'autopsia condotta sul 61enne Paolo Malerba, originario di Collepasso, in provincia di Lecce, rimasto vittima di un incidente sul lavoro accaduto alla palestra dell'Istituto scolastico "Mazzotti" di Treviso. L'esame condotto dall' anatomopatologo Alberto Furlanetto ha evidenziato la lesione alla testa riportata da Malerba, caduto dall'altezza di circa due metri mentre cercava di alzare uno dei canestri della palestra in vista dell'allenamento della squadra dell'Albatros, la compagine di pallavolo femminile di Treviso che utilizza l'impianto scolastico.

Il 61enne era un dipendente della Pulitori e Affini spa, società esterna che ha in appalto la pulizia della palestra. Secondo quanto appurato fino ad oggi l'uomo, il 16 gennaio, sarebbe finito a terra dopo essere salito sul seggiolone dell'arbitro di volley, utilizzato come scala, per raggiungere una manovella sistemata a due metri di altezza. Dopo la brutta caduta Malerba ha subito perso conoscenza. Soccorso da medici e infermieri del Suem 118, l'uomo, che nella caduta avrebbe riportato una grave lesione alla testa, era stato ricoverato a Treviso in coma farmacologico. Ma il decesso è arrivato 18 giorni dopo.

La Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un fascicolo di indagine ipotizzando - per ora senza nomi iscritti - il reato di omicidio colposo. Decisive, ai fini dell'inchiesta, saranno le conclusioni degli ispettori del lavoro che dovranno dire se la mansione eseguita da Malerba fosse o meno da ricomprendere tra quelle contrattuali, se l'uomo avesse dovuto avere una seconda persona che gli faceva assistenza durante le operazioni oppure se si è trattato di una tragica fatalità.