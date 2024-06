Travolta e uccisa lungo strada Ovest, fissata la data dei funerali di Giulia Mauri

Si terranno venerdì 14 giugno, alle ore 15,45 nella chiesa del Sacro Cuore a Treviso, i funerali di Giulia Mauri, la 38enne che il 3 giugno scorso è rimasta vittima di un tremendo incidente stradale lungo Viale della Repubblica a Treviso. Ieri nel tardo pomeriggio, dopo che sul corpo della donna è stata condotta l'autopsia, la Procura ha dato infatti il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari.

L'esame autoptico ha confermato che la morte di Giulia è sopraggiunta a causa dei politraumi causati dallo schianto con un furgone della ditta Site guidato da un 24enne di origine siciliana. Il mezzo avrebbe improvvisamente sbandato sulle destra invadendo lo spazio delle pista ciclabile dove la 38enne stava transitando in quel momento a bordo della sua bicicletta. Il furgone, che ha finito la sua folle corsa dentro il fiume Botteniga a poche decine di metri dall'agenzia automobilistica Gobbo, ha centrato in pieno Giulia trascinandola nelle acque.

La giovane era stata soccorsa da alcuni passanti, una dei quali le aveva praticato anche un messaggio cardiaco. Poi la corsa in ospedale dove le condizioni di Giulia erano subito apparse disperate e i medici, per salvarle la vita, avevano pensato anche ad un'operazione per l'amputazione degli arti inferiori. Ma è stato tutto inutile: la Mauri si è spenta nella notte.

Il guidatore del furgone che ha causato lo schianto, finito in ospedale sotto choc, risulta indagato dalla Procura di Treviso con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Il sostituto procuratore Mara De Donà ha disposto che sul giovane venissero effettuati gli esami tossicologici di cui però ancora non si conoscono i risultati. Il pubblico ministero ha sequestrato inoltre il telefonino del 24enne per accertare se, al momento dell'incidente, il ragazzo fosse stato distratto dall'apparecchio. Secondo un testimone oculare il giovane, al momento di uscire di strada, avrebbe avuto infatti lo sguardo calato sulle ginocchia. Ma un collega, che era al volante del veicolo che seguiva quello protagonista dell'incidente, ha raccontato che l'uomo avrebbe invece avuto un malore passeggero.

Giulia lascia la mamma Paolo, il papà Renato e il compagno Matteo, con cui era andata a vivere da circa un anno nel quartiere San Pelaio. Dopo la cerimonia funebre il suo corpo verrà cremato.