Morta a 38 anni in Strada Ovest: «Serve più sicurezza per pedoni e ciclisti»

Il tragico incidente stradale di lunedì 3 giugno in viale della Repubblica a Treviso, costato la vita alla 38enne Giulia Mauri, ha riportato all'attenzione dell'opinione pubblica il tema della viabilità su strada Ovest per pedoni e ciclisti.

La presenza di numerose abitazioni, negozi, locali, studi professionali comporta un costante andirivieni di persone a piedi e in bicicletta lungo viale della Repubblica. Anche la 38enne Giulia Mauri stava pedalando in sella alla sua bici quando è stata travolta dal furgone finito fuori strada. In quella che si sta qualificando sempre di più come una vera e propria “strada urbana” la mancanza di continuità dei tratti di piste pedonali e ciclopedonali e della loro separazione fisica dalle corsie riservate agli autoveicoli mette pedoni e ciclisti in condizione di rischio e pericolo.

A sottolineare il tema è il gruppo di Coalizione Civica per Treviso, che spiega: «Servono interventi che permettano proprio a chi va a piedi o in bici di avere la precedenza rispetto agli automezzi in modo da essere tutelato perché, come sappiamo bene, sono questi utenti delle strade i più a rischio in caso di incidenti con auto o mezzi pesanti coinvolti. Sarebbe utile, ad esempio - continuano da Coalzione Civica - che gli incroci lungo il viale venissero dotati di “case avanzate” per i ciclisti che permettano loro di impegnare gli incroci stessi prima degli automezzi, contribuendo così anche a un maggior utilizzo della bici. Si tratta di una misura che molte città italiane ed europee hanno già fatto propria e che, al contrario, è totalmente assente a Treviso e nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Gli incroci per cui viene prevista la realizzazione delle “case avanzate” o di soluzioni simili sono pochissimi (4 in tutto) mentre, per aumentare la sicurezza dei ciclisti, dovrebbero essere la regola. Un secondo intervento dovrebbe essere quello di una corsia riservata agli autobus (proprio in viale della Repubblica ne esisteva un tratto ma l’amministrazione Conte lo ha eliminato) che permetta ai mezzi pubblici di muoversi più agevolmente e rapidamente, favorendo l’utilizzo del trasporto pubblico locale rispetto a quello dell’autoveicolo privato. Certo, queste misure non piaceranno agli automobilisti ma il passaggio alla “mobilità dolce” non si farà senza scontentare nessuno» concludono.