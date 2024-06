Schianto in viale della Repubblica, analisi sul cellulare dell'investitore

Ci sarebbe un testimone dell'incidente che dice di aver visto il 24enne che era alla guida del furgone che ha schiacciato Giulia Mauri che guardava in basso, come se fosse distratto da altro. Se il gesto sia da attribuire ad un malore o piuttosto al fatto che il guidatore stesse ad esempio guardando il cellulare resta per ora un mistero. Che però l'analisi del telefonino, sequestrato insieme anche al veicolo protagonista della tragedia costata la vita alla 38enne di San Palajo e alla bicicletta della vittima (ripescata dal fiume Botteniga), dovrebbe risolvere. Ad essere fondamentali saranno anche le dichiarazioni del giovane, ricoverato in ospedale a Treviso in stato di choc: non sapeva di avere travolto e ferito gravemente una ciclista che proprio in quei momenti transitava lungo la pista ciclabile di Viale Della Repubblica, a pochi metri dall'incrocio con via Pisa, che passa sul ponticello del fiume. Di sicuro sarà molto difficile accertare se il ragazzo abbia sofferto (come dice per esempio un collega) di un malore improvviso e temporaneo che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, dal momento che questo non lascerebbe segni di tipo clinico. Al 24enne, che è stato indagato per omicidio stradale, sono stati effettuati i test tossicologici. Sono rilevi di legge obbligatori in caso di sinistro i cui risultati si sapranno soltanto nei prossimi giorni. Intanto è probabile che il pubblico ministero Mara De Donà decida che sul corpo di Giulia venga effettuata l'autopsia.

Giulia Mauri era dipendente di una società che si occupa di amministrazioni comunali. Intorno alle 13 stava raggiungendo la casa dei genitori, che si trova a poca distanza in Via Santa Bona Vecchia, dove avrebbe dovuto pranzare. Secondo una collega la 38enne avrebbe però dimenticato delle chiavi in ufficio e sarebbe tornata indietro per recuperarle. Forse erano quelle delle casa che aveva acquistato circa un anno fa insieme al compagno Mauro. Lungo la Strada Ovest in quel momento transitavano due furgoni della sede di San Vendemiano della Site. Uno, per cause che sono oggetto di indagine, avrebbe improvvisamente sbandato sulla destra centrando in pieno Giulia. Andata in arresto cardiaco la giovane donna sarebbe stata sottoposta ad un massaggio cardiaco da parte di una passante prima di arrivare al Ca' Foncello in condizioni disperate. Dopo qualche ora di battaglia tra la vita e la morte il cuore della 38enne si è fermato per sempre.