Scontro fra auto in viale Vittorio Veneto, code e disagi al traffico

Un incidente, avvenuto oggi in Viale Vittorio Veneto intorno alle 15 di oggi, 27 gennaio, ha paralizzato la circolazione sull'arteria trevigiana che porta verso nord. Molte le macchine ferme in coda a causa di due auto protagoniste di un sinistro che per fortuna non ha causato feriti gravi. Secondo i primi rilievi un veicolo proveniente da via Generale Cantore è stata centrato sul fianco (sul lato del guidatore) da un altro veicolo diretto verso Porta San Tomaso. M.E.G., una residente del capoluogo di 67 anni, ha riportato ferite lievi ed è stata portata in autoambulanza al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco e la Polizia Locale. Le operazioni di recupero dei due mezzi incidentati ha richiesto circa un'ora, provocando rallentamenti e disagi al traffico.

