Notte di incidenti stradali sulle strade della Marca, il bilancio è di tre feriti

Una notte di incidenti stradali, fortunatamente senza conseguenze, ha segnato ancora le strade della Marca. Alle 23 di ieri 17 giugno, a Levada di San Biagio di Callalta, un uomo di 46 anni, alla guida di un motociclo, è finito contro una Volvo con alla guida una 47enne trevigiana. Non sono ancora chiare le ragioni dello scontro su cui stanno indagando i Carabinieri di Treviso. Il motociclista è stato trasportato all'ospedale di Treviso dove si trova ricoverato in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

Intorno alle 4,30 di stamattina 18 giugno una spettacolare carambola è avvenuta a Cornuda, lungo la strada Feltrina. Protagonista un automobilista che, per ragioni ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura di cui era alla guida, che si è ribaltata più volte sul sedime stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del Suem 118. Era stata anche allertata l'eliambulanza che poi invece non è partita. L'uomo ha riportato ferite serie ma non la sua vita non è a rischio.

Un quarto d'ora più tardi, a Crocetta del Montello (TV), all'altezza della ditta Reginato, si è verificata fuoriuscita dalla sede stradale di una Toyota Yaris condotta da 24enne di Pederobba. Il guidatore è stato trasportato all'ospedale di Montebelluna dove si trova in osservazione presso il pronto soccorso. I rilievi e gli accertamenti sarano condotti dai Carabinieri di Montebelluna.