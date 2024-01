Accoltella al collo un volontario della Caritas, iniziato il processo nei confronti di 35enne

«La perizia non è dirimente ai fini del decidere». Così il gup aveva respinto l'istanza per un esame psichiatrico nei confronti di Mohamed Sharif, un 35enne bengalese che avrebbe colpito di striscio alla gola, il 22 marzo scorso, un volontario della Caritas Tarvisina con un coltello che aveva trovato in loco. L'uomo era stato trovato completamente sano di mente da una consulenza del gip ma il suo legale (l'avvocato Matteo Maccagnani) in sede di giudizio abbreviato aveva chiesto un esame più approfondito che è stato respinto dal giudice, che aveva invece ammesso il 35enne al rito alternativo secco. Il difensore aveva però rinunciato e l'uomo è così approdato al processo davanti al collegio in cui deve rispondere di tentato omicidio e porto illegale d'armi. L'avvocato Maccagnani ha deciso di reitare la richiesta di consulenza che verrà preso in esame nel corso della prossima udienza, fissata per il 9 di aprile.

Il 22 marzo scorso intorno alle 19, Osain Mohamed Sharif avrebbe aggredito, apparentemente senza motivo, un volontario della Caritas che si trovava all'ingresso della zona dedicata alla mensa, ferendolo alla gola. Poi si sarebbe dato alla fuga. Era stato intercettato da alcuni agenti di Polizia nella zona del parcheggio Appiani (il luogo dove era solito trovare riparo per la notte) e nella breve colluttazione avrebbe anche ferito un poliziotto che lo stava fermando. L'uomo si era reso responsabile di un altro fatto criminoso solo due giorni prima: avrebbe infatti tentato una rapina ai danni dell'internet point di via Zenson sempre nel capoluogo, fatto per il quale, assistito dall'avvocato Linda De Prisco, ha patteggiato un anno e otto mesi di reclusione.

L'esame sulla condizione mentale avrebbe accertato che il 35enne, pur essendo assolutamente capace di intendere e volere, sarebbe stato in un profondo stato di prostrazione a causa della sua situazione particolarmente difficile. «Sono disperato - avrebbe raccontato il bengalese - sono quasi 10 anni che aspetto lo status di rifugiato. Non era mia intenzione far del male né al proprietario dell'internet point né al volontario, ma volevo attirare l'attenzione sulla mia situazione».

Osain Mohamed Sharif, secondo quanto detto da lui stesso, inizialmente avrebbe presentato un domanda per ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, che gli sarebbe però stata respinta. Così ne ha inoltrata un'altra, a cui però non avrebbe ricevuto risposta. Poi, circa 8 mesi fa, l'arrivo a Treviso, dove era stato intercettato dalla Caritas. L'uomo avrebbe dato segnali di essere in una condizione di sofferenza psichica ed aveva manifestato l'intenzione di tornare in Bangladesh. L'associazione avrebbe anche informato Prefettura e Questura (il 35enne è privo di documenti e non ha la tessera sanitaria) invitandoli a prendere contatto con la Uls per farlo prendere in carico dai servizi sociali, ma a quelle mail non ci sarebbe stato alcun riscontro.