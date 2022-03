Si innamora di un'altra ragazza, bullizzata dai genitori

Bullizzata perchè aveva avviato una relazione con un'altra ragazza, per giunta più vecchia di lei. Ma i maltrattamenti nei confronti della giovane da parte dei genitori, la madre naturale e il marito di questa, sarebbero cominciati ben prima: fin dai tempi in cui la ragazzina frequentava le scuole medie il padre adottivo avrebbe infatti mal sopportato la sua presenza, preferendo il figlio nato dalla storia con la madre. E a testimoniare la stato di "abbandono" psicologico e fisico cui sarebbe stata costretta c'è la anche la testimonianza di una delle insegnanti, che ha riferito come la giovane arrivasse a scuola in condizioni di "disordine" che facevano pensare che i suoi bisogni venissero messi in secondo piano.

E' una storia terribile quella che fa da sfondo al processo, in abbreviato, in cui i genitori della ragazza, oggi maggiorenne, devono rispondere di maltrattamenti. Atteggiamenti denigratori e umilianti che avrebbero raggiunto il proprio culmine quando, tre anni fa, lei si "innamora" di un'altra ragazza, con conosciuta sui banchi di scuola di un istituto tecnico. Madre e padre avrebbero provato a dissaduerla dal continuare la relazione, poi si sarebbero imposti, ad esempio sequestrandole il cellulare e nascondendole le scarpe in modo che non potesse uscire. Fino a quando, nell'agosto del 2019, lei scappa e insieme all'amica va ai carabinieri di Treviso, dove la ragazza risiede, e denuncia tutto.

Padre e madre, lui 45enne e lei 48enne, si ritrovano così nei guai con la giustizia. Oggi, martedì 22 marzo, difesi dagli avvocati Diego Melioli e Giorgio Canal, sono comparsi di fronte al giudice per l'udienza preliminare Angelo Mascolo, che li ha ammessi all'abbreviato, condizionato alla deposizione dei due che hanno comunque preferito attenersi alle loro dichiarazioni già contenute nel fascicolo.

E' una vicenda tristissima quella raccontata dalla parte offesa. Figlia di una ragazza madre, è stata praticamente allevata dalla nonna. Fino a quando nella sua vita e in quella della madre non entra quell'uomo, che in poco tempo diventa il marito della donna. Poi la nascita del fratellastro, che, stando alla denuncia, rappresenta una sorta di spartiacque. Da quel momento infatti i rapporti tra lei e due genitori si fanno particolarmente tesi, tanto che la madre avrebbe deciso anche di portarla da uno psicologo. Ma è nel 2019 che la situazione precipita: la giovane, che in precedenza aveva avuto dei brevi rapporti con ragazzi, conosce quella compagna più vecchia di lei. Le due si innamorano e iniziano un rapporto di cui però il padre adottivo non vuole sentre neppure parlare.

«Sei una figlia di m...» le avrebbe detto in più di una occasione. E avrebbe rincarato la dose chiamandola "lesbica" e dandole della poco di buono. In una occasione l'avrebbe anche presa per il collo, lasciandole dei segni evidenti.

Malgrado gli ostacoli lei però continua la sua frequentazione con l'amica, fino al 28 agosto del 2019, quando organizza la propria fuga da casa. E con la compagna decide di andare a sporgere querela. A quel punto il padre, saputo della denuncia, l'avrebbe umiliata, lanciandole addosso il cibo per schernirla.

«Io non ho mai assistito a quelle scenate - ha detto oggi l'amica, nel corso della deposizione - sono situazioni che mi ha raccontato lei ma io le ho creduto».

La ragazza, al momento, abita a casa di una zia da parte di madre. Gli avvocati delle rispettive parti si starebbero accordando perchè si possa arrivare ad un accordo transattivo e venga ritirata la denuncia. Ma il reato comunque è perseguibile d'ufficio e il procedimento va avanti. Si torna in aula, per la probabile sentenza, il prossimo ottobre.