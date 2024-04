Treviso integrazione, tavolo permanente contro le baby gang: «Bulli sono una minoranza»

«L'integrazione passa attraverso l'analisi dei problemi e lo studio condiviso delle soluzioni: a Treviso, per prevenire il fenomeno baby gang, vogliamo coinvolgere le comunità straniere del territorio non per puntare il dito contro di loro ma per affrontare insieme un percorso di condivisione attraverso il dialogo».

Mario Conte, sindaco di Treviso, presenta con queste parole il progetto "Treviso integrazione", tavolo permanente di dialogo tra l'amministrazione comunale e le comunità straniere presenti in città sul tema della violenza giovanile. Un'iniziativa presentata dal primo cittadino proprio nel giorno in cui, davanti all'Antico Pallone, storica osteria a pochi passi da piazza Borsa, un passante è stato preso a calci e pugni da due minorenni. L'ennesima aggressione in centro storico da parte di giovani violenti. «Da parte nostra ci sarà un confronto schietto - precisa il sindaco -. Chiederemo rispetto perché nel rispetto delle regole possono convivere tutte le comunità straniere del Mondo qui a Treviso. Il tavolo "Treviso integrazione" guarda al futuro, sarà un tavolo di concertazione bimestrale permanente dove tutte le comunità si potranno incontrare e confrontare per trovare soluzioni concrete alla violenza giovanile in città».

In chiusura il primo cittadino ha tenuto a precisare che, nonostante gli episodi di violenza avvenuti in centro storico, i bulli sono una minoranza: «A inizio settimana 1500 giovani trevigiani sono andati in pellegrinaggio da Papa Francesco, solo per fare un esempio. I ragazzi per bene della nostra città sono dieci volte più numerosi rispetto ai bulli. Poi è vero che una piccola fetta di ragazzi manifesta ancora criticità in modo sbagliato e commettendo reati. Su di loro dobbiamo lavorare da comunità: i genitori facciano i genitori, le associazioni si mettano a disposizione e aiutino questi ragazzi a trovare la loro strada».