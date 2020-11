Molesta i clienti dell'Iperlando, arrivano i carabinieri

Chiedeva, in modo particolarmente fastidioso ed insistente, l'elemosina (o più semplicemente il carrello) ai clienti che entravano o uscivano dall'Iperlando di via Feltrina, a Treviso. Nel pomeriggio di ieri, martedì, i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti sul posto e hanno identificato e denunciato un nigeriano di 28 anni. L'uomo, uno specialista nell'accattonaggio molesto e già ben noto alle forze dell'ordine della città, ha cercato di sottrarsi al controllo dei militari, fuggendo via, e ha inizialmente fornito delle generalità false. Per lui è scattata una doppia denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e per false attestazioni.