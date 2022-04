Deruba gli anziani mentre caricano la spesa in auto, arrestata una 50enne

Nella giornata di ieri, 15 aprile, gli agenti della squadra mobile di Treviso, al termine di una lunga indagine, hanno arrestato per furto pluriaggravato una 50enne trevigiana e denunciato a piede libero il figlio ventenne. Dopo alcune segnalazione di numerosi furti consumati, anche a danno di anziani, nei parcheggi dei supermercati dell’area nord est di Treviso e provincia, gli agenti hanno notato che la donna, dopo aver tentato di mettere a segno furti in vari supermercati di Treviso è andata nei parcheggi sotterranei di un supermercato del coneglianese, dove ha rubato da un’auto in sosta, la borsa di proprietà di una anziana, la quale era intenta a riporre la spesa nel baule.

Durante la perquisizione eseguita sul mezzo all’arrestata è stata rinvenuto un telefono cellulare che la stessa aveva sottratto, alcuni giorni fa nel parcheggio di un supermercato ai danni di una coppia di anziani, ai quali era stata asportata la borsa, contenente anche la somma in contanti di 1500 euro mentre erano intenti a caricare la spesa nel baule della loro auto. L’arrestata è stata tradotta in carcere.