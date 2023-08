Rubano il carrello di un supermercato, denunciati tre ragazzi

Singolare episodio nella notte tra mercoledì e giovedì, poco dopo le 2. Una pattuglia dei carabinieri, in transito in via Aldo Moro di Dosson di Casier, ha infatti sorpreso tre giovanissimi, una ragazza e due ragazzi, che stavano trasportando a mano un carrello poco prima trafugato da un supermercato di via Sant’Antonino di Treviso. Nel corso del controllo alla ragazza sono stati sequestrati pure alcuni grammi di stupefacente del tipo hashish che faranno scattare nei suoi confronti, oltre alla probabile denuncia di furto in concorso con gli altri due, una volta acquisita la querela del negoziante, anche la segnalazione alla Prefettura come assuntrice.

I carabinieri di Vittorio Veneto hanno denunciato per furto aggravato un 23 enne coneglianese che ieri nel primo pomeriggio presso un ipermercato di Colle Umberto è stato sorpreso dagli addetti all’esercizio commerciale in possesso, dopo aver oltrepassato le casse, di una decina di bottiglie di superalcolici che aveva occultato in uno zaino. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto.