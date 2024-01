Raid sulle auto in sosta: la pista del ladro solitario, salgono a 15 le denunce dei cittadini

Alcune paia di occhiali, monete, piccoli oggetti e ammanchi di scarso valore: è scarso il bottino frutto del raid messo a segno tra i quartieri trevigiani di San Zeno e Sant'Antonino sulle auto in sosta, nella notte tra martedì e mercoledì. I danni però, quelli si, sono molto ingenti e quasi certamente superano i 10mila euro, complessivamente. Finora sono state 15 le denunce presentate dai proprietari dei mezzi alla Questura di Treviso ma altre quasi certamente, soprattutto per motivi assicurativi, ne seguiranno nelle prossime ore. In attesa di un bilancio definitivo la squadra mobile è al lavoro, analizzando i filmati delle poche telecamere presenti nella zona, per identificare il responsabile. Secondo gli investigatori il cerchio si starebbe chiudendo e sarebbe da escludere l'ipotesi di un raid vandalico. "E' stato un ladro" trapela dall'Appiani. Forse un balordo e quasi certamente uno sbandato che vivrebbe nella zona, con precedenti in materia di colpi su veicoli in sosta: questo il profilo del "topo d'auto" che rischia ora una denuncia per furto aggravato e danneggiamento continuati. Quando è iniziata la spedizione ladresca? La prima segnalazione al 113 risale alle 2 di notte ma è probabile che il raid sia iniziato anche prima.