Raffica di furti in tutta Italia, "topo d'appartamento" seriale espulso dalla Questura

Era stato arrestato, condannato e quindi espulso nel 2021 dopo aver messo a segno decine di furti in abitazione in tutta Italia. Tornato nel nostro Paese, in particolare nella Marca, il "topo d'appartamento" è stato nuovamente espulso con un provvedimento firmato dal Questore Manuela De Bernardin, applicando un provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Avellino.

Il balcanico, giunto irregolarmente nel 2015, è stato arrestato tre anni fa poiché ritenuto responsabile di una lunga serie di furti in abitazione, commessi con altri individui di estrazione balcanica nelle province di Bari, Lecce, Avellino, Modena, Prato, Padova e Venezia, e per questi fatti condannato alla pena di anni 4 e 25 giorni di reclusione. La Questura di Lecce, nel 2021, ha espulso il cittadino albanese tramite la frontiera marittima di Bari, disponendo contestualmente il divieto di reingresso su tutto il territorio dell’Unione Europea per un periodo di 10 anni.

Nell’aprile di quest’anno, approfittando del cambio del cognome a seguito di matrimonio contratto in Albania, lo straniero faceva illegalmente ingresso in Italia stabilizzandosi nel trevigiano, ma dopo poche settimane è stato fotosegnalato dai carabinieri di Vittorio Veneto poiché sorpreso alla guida del proprio veicolo in evidente stato di ebrezza alcolica. Dopo aver accertato le precedenti generalità, lo straniero è stato arrestato per la violazione del divieto di reingresso in Italia e condotto in carcere. Lo scorso 21 giugno, dopo la scarcerazione, il trentatreenne è stato accompagnato dai poliziotti dell’Ufficio Immigrazione alla frontiera area di Bergamo e nuovamente espulso dal territorio nazionale.