Decine di furti di bici e monopattini, un 27enne finisce in carcere

Avrebbe messo a segno almeno una ventina di furti di bici di vario tipo, tra mountain bike e city bike ma anche bici e monopattini elettrici per un bottino di alcune migliaia di euro. Le scorribande di un 27enne di origini moldave, residente a Villorba, I.B., si sono concluse lo scorso lunedì 18 marzo quando un'indagine condotta dalle forze dell'ordine su coordinamento della Procura di Treviso ha portato dietro le sbarre il giovane su ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip del tribunale trevigiano. I colpi a lui attribuiti, tutti consumati scassinando con una tenaglia la catena di turno, sono tutti avvenuti nel centro storico di Treviso tra il giugno del 2022 al dicembre 2023. Da tempo gli inquirenti erano sulle tracce del 27enne, immortalato in più occasioni anche dalle telecamere di videosorveglianza del centro storico. Il giovane, difeso dall'avvocato Jacopo Stefani, deve rispondere di una lunga serie di furti, possesso ingiustificato di attrezzi da scasso ma anche di resistenza a pubblico ufficiale, per un'aggressione ai danni di un vigile (che venne preso a gomitate e perfino a morsi) intervenuto per sventare un furto tentato fuori dal supermercato Panorama di viale della Repubblica, il 9 settembre 2022. Tutte le vittime dei furti avevano sporto denuncia alle forze dell'ordine: in alcuni casi, come per le bici elettriche, si tratta di mezzi del valore di diverse migliaia di euro. Lo straniero, comparso di fronte al giudice nell'interrogatorio di garanzia che si è svolto mercoledì scorso, 20 marzo, non avrebbe un'occupazione fissa. Il suo legale ha già presentato istanza di sostituzione della misura cautelare, chiedendo la concessione degli arresti domiciliari.