Poca sicurezza e lavoro nero in cantieri e agricoltura: 19 aziende sanzionate

Ben 19 imprese sanzionate, con multe per 250mila euro, sette attività sospese di cui quattro per gravi irregolarità in materia di sicurezza, una per l'impiego di lavoratori in nero e due per entrambe le tipologie di violazioni. E' il bilancio dei controlli svolti nei giorni scorsi in tutto il territorio della provincia dai carabinieri del nucleo Nil (nucleo ispettorato del lavoro), Arma territoriale e Ispettorato del lavoro: sotto la lente di ingrandimento i settori dell'edilizia, con la visita in alcuni cantieri, agricoltura, soprattutto nella viticultura, e normali attività commerciali.

Durante un controllo effettuato all’interno di un cantiere di Refrontolo, sono state sospese le attività di due imprese edili intente a svolgere su , la prima per non aver predisposto idoneo parapetto atto a prevenire le cadute verso il vuoto e la seconda per non aver redatto il Piano Operativo di Sicurezza. Analogo provvedimento, è stato adottato in altri 2 cantieri edili situati nei comuni di Volpago del Montello e Pieve del Grappa, ove i lavoratori stavano operando sul tetto in assenza di idonei sistemi di protezione contro il pericolo di cadute verso il vuoto. Sempre nel cantiere di Volpago del Montello, è stata, inoltre, riscontrata la presenza di un lavoratore italiano impiegato “in nero”.

In agricoltura, durante alcuni controlli effettuati in concomitanza con le lavorazioni di potatura e legatura delle viti, sono state sospese due aziende gestite da cittadini extracomunitari, intente a svolgere lavorazioni di taglio nei comuni di Motta di Livenza e Breda di Piave. Nel primo caso, il datore di lavoro stava impiegando due lavoratori stranieri “in nero” su un totale di quattro presenti, mentre a Breda di Piave il titolare di origini Pakistane, è stato sorpreso mentre impiegava “in nero” quattro lavoratori anch’essi pakistani e non aveva provveduto a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi.

Nel corso di un controllo effettuato all’interno di un esercizio commerciale adibito alla rivendita di prodotti alimentari “etnici”, è stata sospesa l’attività per l’impiego “in nero” di un lavoratore di origini marocchine e, anche in questo caso, il datore di lavoro non aveva provveduto a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, documento essenziale per la sicurezza dei lavoratori. Il titolare di un bar situato nel comune di Mansuè, oltre che per la violazione di norme in materia di sicurezza, è stato sanzionato per l’impiego di un lavoratore “in nero”.

Nel corso dei vari controlli, sono state riscontrate numerose violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quali l’omesso aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi o del Piano Operativo di Sicurezza, l’omessa sorveglianza sanitaria, la mancata formazione dei lavoratori e la mancata vigilanza sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.