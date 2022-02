Stupra la moglie che voleva lasciarlo, condannato un 44enne

Non tollerava l'idea che la moglie, stanca del suo modo di fare, avesse deciso di troncare il rapporto da cui era anche nato il figlio. Così, in occasione dell'ennesimo confronto, ha bevuto e da ubriaco ha costretto la coniuge ad un rapporto sessuale completo, che però la donna non voleva. L'uomo, un 44enne di Treviso, è stato condannato, con il rito abbreviato, a 3 anni e 4 mesi. Il pubblico ministero Gabriella Cama aveva chiesto invece una pena di 4 anni e 6 mesi.

Sono stati anni d'inferno per la donna, una 40enne, alle prese con il carattere violento di lui, aggravato dall'uso di alcolici che, da evento sporadico, era diventata una abitudine. I maltrattamenti andavano dalle umiliazioni di natura verbale agli attacchi fisici, pugni, spintoni, tirate di capelli e calci che il 44enne avrebbe rifilato alla moglie indifesa anche di fronte al figlio minorenne della coppia, costretto ad assistere alla scene.

La denuncia, che si fonderebbe anche su numerosi referti del pronto soccorso, scatta nel luglio del 2020, quando la 40enne si presenta al pronto soccorso. E' un racconto drammatico quello che fa dell'ultimo episodio di violenza e sopraffazione, tanto che scatta subito il codice rosso. All'uomo, indagato per lesioni e maltrattamenti, viene applicata anche la misura restrittiva del divieto di avvicinamento. E' solo in una seconda fase che svela la terribile verità: quella violenza subita, di lui ubriaco che la obbliga ad un rapporto sessuale che la donna non voleva. E per l'uomo è scattata anche l'accusa di violenza sessuale.