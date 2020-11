Si rifiuta di mettere la mascherina e aggredisce poliziotti e direttore del market

Si è rifiutato di indossare la mascherina all'interno del supermercato, ha litigato furiosamente con il direttore e si è poi scagliato contro i poliziotti, intervenuti per calmarlo. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 12 novembre, a Treviso in strada Comunale della Corti, all'interno della "Lidl". Protagonista della vicenda un moldavo di circa 30 anni che è stato arrestato dagli agenti delle volanti per minacce, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre ad essere sanzionato per le norme relative a Covid-19. Durante le operazioni di identificazione da parte dei poliziotti, il 30enne li ha aggrediti e si è poi gettato a terra, procurandosi una ferita lacero contusa al capo, per cui è stato necessario l'accompagnamento al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. A dare l'allarme al 113 era stato il direttore del "Lid" che aveva cercato di far ragionare lo straniero circa l'utilizzo della mascherina all'interno del market.