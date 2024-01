Limite a 30 km/h in tutto il Comune? Conte: «Irrealizzabile e irrispettabile»

Applicare il limite di 30 km/h su tutto il territorio comunale come sta avvenendo in altre città italiane, come Bologna (con il pieno di polemiche e lo scetticismo dello stesso ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini)? Per quanto riguarda Treviso una soluzione di questo tipo è "irrealizzabile" e "irrispettabile" secondo il sindaco di Treviso, Mario Conte, che si è chiamato fuori dalle possibili polemiche ma non ha mancato di esprimere perplessità. «Io sono fuori da ogni polemica, le riflessioni nascono su un caso specifico dove non voglio entrare» ha detto Conte interpellato sul tema «Treviso ha delle caratteristiche, una dimensione, soprattutto il centro storico dove questi limiti servono per garantire la promiscuità tra ciclisti e automobilisti ma non è detto che la stessa soluzione sia adeguata alle altre città, non voglio inserirmi in nessuna polemica tantomeno con il ministro». Le zone a 30 km/h, soprattutto in centro storico ma anche in periferia non mancano. «Sono zone residenziali dove sono i cittadini stessi che ci chiedono di limitare la velocità in alcuni quadrani, non quartieri di città dove c'è una grande densità di presenza di plessi scolastici, parchi giochi o impianti sportivi» ha spiegato Conte «e quindi è necessario limitare quantomeno la velocità dell'autovettura ma sono situazioni specifiche, delimitate e molte volte la richiesta nasce proprio dai cittadini».

Appare poi problematico applicare i 30 km/h in strade ad alto scorrimento che a Treviso certo non mancano. «Francamente lo trovo problematico pensare ad un intero territorio comunale, indistintamente, tutto a 30 km/h lo trovo irrealizzabile ed è qui che nasce la reazione del ministro Salvini che dice: ak ad interventi puntuali ad alcuni quadranti di città ma non estendiamolo a tutto il territorio comunale della città in modo indistinto» ha aggiunto il sindaco «su questo francamente sono anche d'accordo perchè sarebbe irrispettabile e problematico. Laddove vogliamo creare la promiscuità tra biciclette a auto credo sia un provvedimento corretto, a sensibilizzare quanto meno la buona educazione di ciclisti e automobilisti». Sul piano della mobilità, dopo il rinnovo dei mezzi per il bike sharing, sono in arrivo per i tanti trevigiani che ogni giorno si spostano in bicicletta sia rastrelliere che aree videosorvegliate (i siti sono in via di individuazione) in cui posteggiare la bici senza il timore di incorrere in furti.