Rissa all'Ecocentro, 68enne finisce a processo

Tutto per una fotocopiatrice da buttare nella spazzatura. E adesso il protagonista di questa storia, avvenuta nel febbraio del 2018, si ritrova in un mare di guai, finito a processo per lesioni e danneggiamento. Una baruffa in pieno stile con un operatore del Cerd, a sua volta denunciato per lesioni. Ma mentre il danno provocato dal signore, un 68enne di Treviso, è finito davanti al giudice monocratico, il procedimento contro l'operatore di Contarina è fermo dal giudice di pace.

La vicenda racconta della brutta avventura dell'anziano all'Ecocentro di Treviso, alla "Porta del Leon", dove era arrivato per disfarsi di una vecchia fotocopiatrice. Davanti a lui, religiosamente in coda, ci sono diversi utenti ma il 68enne si accorge che per lo smaltimento delle apparecchiature elettroniche, che si trova proprio di fronte, la lista d'attesa è praticamente vuota. Per questo salta la fila ma mentre si avvicina al contenitore per liberarsi dell'aggeggio viene aggredito verbalmente da una signora. «Eh no, non si fa così, deve rispettare il suo turno» dice la donna, che tutto ad un tratto diventa persino aggressiva.

L'uomo l'avrebbe quindi spinta via, quando si accorge che un operatore dell'ecocentro sta riprendendo la scena con il telefonino. «Lei non può fare così, è una violazione della privacy», dice il 68enne . Ne nasce un parapiglia in cui il cellulare che stava ritraendo i frames della scena finisce in frantumi. Secondo l'operatore l'uomo si sarebbe scagliato su di lui senza motivo, l'anziano invece dice di essere stato aggredito e produce anche un referto del pronto soccorso, con lesioni giudicate guaribili in sette giorni.