Musica troppo alta mentre fa le pulizie, accoltellato dalla vicina di casa

Poteva avere conseguenza tragiche la furibonda lite che si è scatenata, verso le 2, nel cuore del centro di Treviso, in una palazzina di via San Pancrazio, a pochi passi dalla zona del "Quartiere Latino": una 48enne di origini polacche, al termine dell'ennesima lite tra vicini di casa, ha afferrato un coltellaccio da cucina e ha ferito un 38enne, operaio edile che vive sullo stesso pianerettolo. In base a quanto è stato ricostruito dai carabinieri intervenuti, la straniera ha aggredito il vicino, sferrandogli due fendenti con un coltello, dopo aver lamentato che il 38enne stesse tenendo la musica troppo alta. L'uomo ha sostenuto che stava svolgendo le pulizie domestiche e che il volume non era elevato. La lama ha raggiunto l'operaio al fianco e ad una mano; il malcapitato ha tentato inutilmente di difendersi. L'operaio, è stato accompagnato in ospedale da un'ambulanza del Suem 118 e ha riportato una prognosi inferiore ai 20 giorni. Sequestrato alla donna, denunciata e quindi la cui condotta sarà ora posta al vaglio dell'Autorita' Giudiziaria di Treviso, un coltello da cucina ritenuto quello utilizzato nel frangente.

Ieri, 20 marzo, in tarda serata, i carabinieri impegnati in attivita' di prevenzione nel centro di Treviso hanno identificato un 35enne italiano. L'uomo, controllato dai militari dell'Arma in via Toniolo in stato di forte ubriachezza, è stato denunciato per aver violato la misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora in altra località del territorio nazionale, cui era sottoposto dal giugno 2023.