Botte fra studenti, 17enne finisce all'ospedale

Prima le spinte, sono poi sono arrivati i pugni. Ad avere la peggio è stato un ragazzo 17enne, trasferito in ambulanza al Ca' Foncello di Treviso dove è stato curato per le ferite riportate, fortunatamente non gravi. Teatro dello scontro l'istituto Besta di Treviso dove ieri, sabato 2 aprile, due studenti sono venuti alle mani: spinte, insulti e poi la zuffa, che ha seminato il caos.

«Abbiamo subito organizzato un incontro con la classe - spiega Renata Moretti, la dirigente scolastica - e uno con i due ragazzi e lo psicologo. Sono molto dispiaciuta che succedano fatti come questi in un istituto dove lavoriamo tanto per sviluppare comportamenti rispettosi e corretti».

Pare che i due giovani avessero iniziato a litigare a causa di alcuni attriti personali. Poi, tra le classi e i corridoi, è successo il fattaccio. I protagonisti della vicenda domani, 4 aprile, dovrebbero ritornare in classe dove si cercherà di riportare il sereno.