Disordini e clienti pregiudicati: due locali chiusi dalla Questura di Treviso

Dieci giorni di chiusura per il "Boonny circus and jazz" di Quinto di Treviso e cinque per "La fiasca dei nonni" di Montebelluna. Sono i provvedimenti firmati dal Questore di Treviso, Manuela De Bernardin (in base all'articolo 100 del Tulps, il testo unico di pubblica sicurezza), nei confronti di due locali che sono recentemente finiti al centro della cronaca per alcuni episodi di violenza e per una frequentazione troppo assidua da parte di persone con precedenti penali o pregiudicati. A segnalare alla Questura i due pubblici esercizi erano stati i carabinieri alcuni giorni fa, dopo l'ennesimo intervento.