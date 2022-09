Rifiuti abbandonati alla Loggia dei Cavalieri, l'ira di Conte: «Comportamento da menefreghisti»

Nella serata di ieri, 31 agosto, alcuni giovani hanno pasteggiato sotto la Loggia dei Cavalieri, nel cuore del centro storico di Treviso, con pizza e bibite. Consumata questa cena, i commensali hanno lasciato sul posto i resti, con grande sdegno dei passanti e del sindaco Mario Conte che è intervenuto personalmente sul posto.

«Croste di pizza, cartoni, lattine, confezioni buttate a terra, sporcizia» ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina Facebook «Ragazzi, io sono sicuro che quando andate in giro e vedete scene come quella che ho trovato stamattina sotto la Loggia dei Cavalieri non dite di certo "wow!". Anzi... No, non è l'atteggiamento giusto ma un comportamento da menefreghisti. Queste non sono "ragazzate". Questo non è il risultato di una serata alternativa. Questo non è essere al passo coi tempi. Immaginiamo insieme un modo di vivere in comunità diverso. Nel frattempo, siccome a me l? ?onto? fa schifo, ho pulito io».

Visionando le telecamere di sorveglianza potrebbero essere identificati e sanzionati dalla polizia locale i responsabili.