Crac della Nes, la Cassazione annulla (con rinvio) la sentenza per la bancarotta

Con una decisione sorprendente la Cassazione ha annullato, con rinvio alla Corte d'Appello, la sentenza con cui i giudici veneziani avevano inflitto la condanna a 6 anni e 2 mesi per bancarotta per distrazione, bancarotta documentale e reati fiscali (oramai in gran parte prescritti) nei confronti di Luigi Compiano, l'ex patron del grande gruppo di vigilanza privata. Gli Ermellini, intervenuti con una pronuncia che affrontava il ricorso del difensore di Compiano, l'avvocato Piero Barolo, hanno bocciato la massima emessa dal secondo grado escludendo che i 36 milioni di euro che sarebbero stati sottratti dall'ex imprenditore dai caveau della North East Service fossero in effetti entrati a far parte del patrimonio della società. Invece, anche sulla base dei contratti di deposito regolarmente firmati, sarebbero rimasti di proprietà dei soggetti che li avevano dati in consegna a Compiano. Il reato sarebbe quindi quello di appropriazione indebita, a sua volta finito in prescrizione. Il rinvio in Appello riguarderebbe solo l'elemento sanzionatorio della bancarotta documentale, che dovrà essere ricalibrato.

Aveva avuto quindi ragione il gup di Treviso Angelo Mascolo che, all'epoca del rinvio a giudizio per Compiano, aveva derubricato la bancarotta per distrazione in appropriazione indebita, sostenendo, come era scritto dal giudice nel dispositivo, che il denaro sottratto da Compiano era sempre rimasto di proprietà di chi lo aveva depositato (fra questi Ikea, Intesa, Veneto Banca e alcuni assicurazioni). Il pubblico ministero Massimo De Bortoli era riuscito però a riqualificare il reato e in apertura di dibattimento, al processo di primo grado, Compiano era stato accusato anche di bancarotta per distrazione e dissipazione.