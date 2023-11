"Insegna" alla figlia minorenne come dare piacere al compagno, condannata

Quattro anni e sei mesi di reclusione (più una provvisionale immediatamente esecutiva di circa 30 mila euro in favore della parte civile), a fronte di una richiesta della Procura che aveva invocato una condanna a 6 anni e 8 mesi di carcere. E' questa la sentenza del processo, svoltosi con il rito abbreviato, ad una 41enne residente in comune dell'hinterland trevigiano accusata di violenza sessuale nei confronti della figlia, cui avrebbe avrebbe "insegnato" come poteva fare a procurare piacere al compagno. Quest'ultimo, difeso dall'avvocato Aldo Masserut, ha rinunciato al rito alternativo ed è stato rinviato a giudizio, con la prima uduenza fissata all'11 giugno del 2024.

Il difensore, l'avvocato Paolo Pastre, ha annunciato l'intenzione di non presentare il ricorso in Apello: così facendo otterrebbe un ulteriore sconto di un sesto della pena (previsto dalla Legge Cartabia) oltre a quello di un terzo di cui la 40enne ha già beneficiato per il rito. La donna finirebbe quindi in carcere ma dopo un anno circa potrebbe chiedere di essere affidata ai servizi sociali. Il giudice Piera De Stefani ha comunque rinviato il fascicolo al pubblico ministero Barbara Sabattini perchè valuti una incriminazione anche per diffusione di materiale pedopornografico, dal momento che la madre avrebbe scattato foto osé alla ragazzina e le avrebbe inviate al compagno.

La squallida vicenda si sarebbe svolta nell'estate del 2019 e sarebbe venuta alla luce un anno dopo, quando la minore, figlia di una coppia separata da qualche anno, inizia a confidarsi con un coetaneo. Nell'estate del 2020 racconta tutto alla nuova compagna del padre, che lei chiama "la mia vera mamma". Sarebbe stato "Tano", così si faceva chiamare la nuova fiamma della madre, un uomo di origine calabrese, facoltoso e dal passato sportivo di eccellenza nel campo delle Mma, le arti marziale miste, a costringerla ad avere dei rapporti sessuali. Belle macchine e uno stile di vita sfarzoso ammaliano la donna, che inizia una relazione; da subito però lui mostra un interesse morboso per la figlia di lei. «Me la devi far conoscere, voglio vedere le foto», avrebbe detto. La mamma inizia quindi a scattare immagini "proibite" della figlia, istantanee pedopornografiche che invia al compagno, che le chiede di organizzare un incontro. La donna allora, durante un periodo di vacanza passato a casa dei nonni materni in provincia di Belluno, un giorno dice alla figlia di indossare abbigliamento intimo sexy e un vestitino succinto. L'uomo, che le avrebbe raggiunte successivamente, si sarebbe quindi spogliato davanti alla bambina che, impietrita, è costretta a subire un rapporto orale.

«Andate in camera tua, sarete più comodi» avrebbe detto la madre alla figlia. Quando sarebbe stati dentro l'uomo si sarebbe spogliato completamente, adagiandosi sulla ragazzina tentando di avere un rapporto completo senza riuscirci, perché la giovanissima è ferma sul letto terrorizzata. Secondo la denuncia "Tano" avrebbe quindi bendato la ragazza, facendosi poi toccare le parti intime. Quindi sarebbe entrata la madre che lo avrebbe masturbato. «Di lei - ha detto la 14enne - ricordo il sorriso stampato sulle labbra, un ghigno che mi ha fatto ricordare Joker, il cattivo di Batman».

A seguito della denuncia presentata dal padre della ragazza, che fa finire il 40enne anche in carcere a Padova (misura poi modificata negli arresti domiciliari) dove risiede, la giovane era stata sentita nell'ambito dell'incidente probatorio chiesto dalla Procura. Una deposizione drammatica che era stata ritenuta del tutto credibile da una psicologa. La ragazzina vive adesso con il papà che ha ottenuto l'affido esclusivo.