Malore fatale mentre aspetta la moglie in auto, muore un 80enne

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, 22 dicembre, in via Oriani a Treviso. Un uomo di 80 anni, Giacinto Serrao, nativo di Tripoli e residente da anni proprio in via Oriani, a perso la vita in mattinata a causa di un improvviso malore da cui è stato colpito mentre attendeva in auto la moglie. L'anziano, dopo le prime avvisaglie del malessere, ha tentato di uscire dall'abitacolo ma una volta aperta la portiera è crollato a terra, privo di sensi. Subito è stato lanciato l'allarme al Suem e nel frattempo la moglie ed un passante hanno avviato le pratiche di rianimazione. Nel frattempo sarebbe giunta anche un medico che stava transitando nei paraggi in sella ad una bici. Purtroppo inutili i soccorsi tentati da medico e infermieri del Suem 118. Per l'identificazione dell'80enne sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Treviso che hanno ricostruito la vicenda.