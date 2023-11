Maltempo, ricognizioni della Provincia sulla rete viaria: tecnici al lavoro

Proseguono le ricognizioni della Provincia di Treviso sulle strade provinciali che negli scorsi giorni hanno subìto dei danni causati dall'ondata di maltempo: le zone più colpite sono state quelle della Pedemontana, il Quartier del Piave e le zone vicine al Cansiglio, dove la squadra di ingegneri e tecnici del settore Viabilità sono intervenuti per le verifiche necessarie e l'avvio dei lavori di ripristino della sicurezza.

Attualmente, le principali opere di sistemazione riguardano:

- la SP 152 tra Farrò e Rolle, dove a seguito delle frane in alcuni tratti è stato messo in sicurezza il transito dei veicoli con l'apposizione di idonea segnaletica e sono in corso le verifiche della situazione con un geologo; in località Arfanta è stato rimosso tutto il materiale instabile e la strada è interamente aperta al transito;

- la SP 152 tra Valdobbiadene e Miane: in corrispondenza del ponte sul torrente Raboso le piogge hanno provocato un'importante erosione e lo scalzamento di una spalla del ponte, che ne hanno compromesso la stabilità, pertanto la strada è stata chiusa al traffico. Al momento sono in corso di definizione le migliori modalità d'intervento a tutela della cittadinanza;

- la SP 36 a Valdobbiadene: a seguito di una frana nella giornata di sabato si è proceduto alla messa in sicurezza del versante interessato con istituzione di un senso unico alternato nella viabilità;

- la SP 422, dove sono stati rimossi i massi caduti in strada e messo in sicurezza un masso instabile nella scarpata;

- la SP 151 località Rugolo in Comune di Sarmede: da mercoledì 8 a venerdì 10 la strada verrà chiusa al traffico per consentire la prima fase di messa in sicurezza del muro di sostegno: i lavori proseguiranno mantenendo il senso unico alternato.

Proseguiranno nei prossimi giorni tutte le verifiche necessarie per ottimizzare quanto prima la viabilità in tutti i luoghi colpiti dal nubifragio.