Pioggia, grandine e fulmini sulla Marca: alberi caduti, black out e allagamenti

A Treviso una pianta spezzata a metà in una laterale di via Botteniga, un albero caduto a Casier ha causato l'interruzione dell'energia nella zona. A Treviso via Pisa invasa da almeno 15 centimetri d'acqua. Centralina dell'energia elettrica in fiamme a Lancenigo a causa di una saetta. Al lavoro vigili del fuoco, volontari di protezione civile (aperta la sala operativa) e i carabinieri

Pioggia battente, grandine, fulmini e vento forte. Stamattina, 8 settembre, un nubifragio si è abbattuto sulla Marca, soprattutto sul capoluogo e nell'immediato circondario. A causa di una saetta un albero in via Botteniga a Treviso si è spezzato a metà, rendendo necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco e della protezione civile (due le squadre schierate in mattinata e attivata la centrale operativa). A Casier, lungo via principale, il maltempo ha fatto cadere un albero che ha tranciato un cavo dell’energia elettrica, all’interno di una proprietà privata, causando un blackout nel quartiere. Fortunatammente non si è registrato nessun ferito. Sul posto il comandante della stazione dei carabinieri di Dosson, pompieri e tecnici della società di distribuzione energia elettrica.

Sarebbe una saetta la causa di un principio d'incendio che ha interessato una cabina elettrica a Lancenigo di Villorba, all'incrocio tra via Udine e via Galanti. Ad allertare le forze dell'ordine e il 115 sono stati alcuni residenti, preoccupati vedendo il fumo a sentendo alcuni scoppiettii.

Le intense precipitazioni hanno provocato allagamenti, quasi tutti di lieve entità. Il più significativo è avvenuto in via Pisa dove la strada è stata invasa da 15 centimetri d'acqua. Intervenuti qui sia i vigili del fuoco che alcune pattuglie della polizia locale. Curiosamente un piccolo allagamento si è verificato anche all'interno di una cantina del comando provinciale dei vigili del fuoco di Treviso in via Santa Barbara.