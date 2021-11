Ondata di maltempo: scantinati e sottopassi allagati, strade invase dall'acqua

In tutto una ventina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in tutta la Marca dalla serata di lunedì e per tutta la notte a seguire. Colpiti i quartieri trevigiani di Santa Maria del Rovere, San Zeno e Sant'Antonino e i territori di Villorba e Zero Branco