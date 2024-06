Picchia e perseguita la ex, condannato un 42enne

Tra aprile e settembre del 2023 si sarebbe lasciato andare ad un immotivata gelosia, accusando la compagna di avere rapporti sessuali con l'ex compagno, con l'ex marito (che è il padre del figlio adolescente), con il datore di lavoro e addirittura con un venditore di prodotto surgelati che sarebbe stato anche minacciato con un coltello. Il tutto condito da un controllo ossessivo del telefono, da offese e denigrazioni come ad esempio "sei una poco di buono, stupida, malata, psicopatica" e da vere e proprie minacce di morte, con frasi del tipo “ti sciolgo nell'acido” accompagnate da gesti di violenza fisica (uno anche verso il figlio della vittima) : un giorno avrebbe puntato contro l'ex convivente un cacciavite, le avrebbe legato i polsi con delle fascette da elettricista e l'avrebbe presa violentemente per il collo. Difeso dall'avvocato Fabio Venturino l'uomo, un 42enne di Treviso, è stato condannato oggi 7 giugno in abbreviato a 2 anni e 2 mesi, senza il beneficio della condizionale. Il che vuol dire che dovrà presentare appello altrimenti per lui si apriranno le porte del carcere. Alla parte offesa (assistita dall'avvocato Martina Pincirolli) il giudice ha assegnato anche un risarcimento di 10 mila euro.

Si conclude così un vicenda che aveva fatto parlare molto la città. La donna, una professionista 40enne, aveva denunciato più volte l'ex compagno che l'avrebbe prima maltrattata e poi stalkerizzata. L'imputato avrebbe alle spalle dei precedenti per alcuni furti e spaccio di stupefacenti oltre a una condanna per lesioni.

In una lettera che la 40enne aveva inviato agli organi d'informazione locali si chiedeva «Dov’è lo Stato che mi protegge?»: la donna aveva denunciato il fatto che il presunto persecutore si sarebbe trovato nei pressi di casa sua (mentre questa non c'era) e avrebbe proferito frasi senza senso evidentemente in stato di alterazione da assunzione di sostanze. Tra queste avrebbe affermato, sentito da un vicino di casa della denunciante, di essere uno dei responsabili della rapina al centro commerciale Valecenter di Marcon, avvenuta ai primi di febbraio di quest'anno.

Ad inizio maggio la 40enne era stata dotata di una strumentazione che la avvisa nel caso in cui il suo persecutore (sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con il braccialetto elettronico). Oggi, durante l'udienza, il dispositivo ha suonato varie volte essendo presente anche l'uomo, creando un certo imbarazzo tra i presenti.

«Oggi ho riguadagnato fiducia nella giustizia - ha detto la professionista al termine del processo - non è vero che tutte le donne che sono vittima di uomini violenti denunciano. Io faccio un appello: non lasciate che le cose degenerino, presentatevi alla forze dell'ordine e querelate. Fatelo sapendo che c'è qualcuno veramente interessato a quello che vi sta succedendo».