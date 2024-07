Treviso regina del turismo: presenze in crescita di oltre il diciotto per cento

Treviso è la provincia veneta che ha visto la maggiore crescita del turismo. Le presenze nel periodo giugno-settembre 2023 si sono assestate a quota 861.664, cresciute del 18,4% rispetto all’anno precedente, contro una media regionale dell’2,9%. Gli arrivi sono stati 408.618, saliti del 24,6% rispetto al più 8,3% del Veneto. «Oggi il turismo sta cambiando, non è più quello stanziale e di massa, ma è brentato esperienziale», ragiona Oscar Bernardi, presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, «basandosi ormai sulla conoscenza del territorio, delle sue caratteristiche, tradizioni culturali ed enogastronomiche, sull’attività sportiva in un contesto naturalistico.

Il Veneto si conferma per il 2023 la principale regione turistica italiana, con 21,1 milioni di arrivi e 71,9 milioni di presenze (pernottamenti), superando le cifre registrate prima della pandemia. La componente straniera rappresenta il 70% degli arrivi e il 74% delle presenze. In Veneto, nel 2023, la spesa dei turisti stranieri si attesta a 7,2 miliardi di euro rappresentando il 4,15% del Pil regionale. Di questi oltre sette miliardi di euro, il 42,6% sono stati destinati all’alloggio, il 22,3% ai ristoranti, il 17,7% allo shopping, il 12,4% ai trasporti, il 5% ad altri servizi. «Qui entrano in gioco le nostre imprese artigiane», sottolinea Oscar Bernardi, «che coprono tutta l’intera filiera turistica, dall’abbigliamento e calzatura ai prodotti tipici locali, dall’attrezzatura sportiva ai servizi, dall’agroalimentare fino al trasporto».

A marzo 2024, le imprese artigiane venete operanti in settori interessati dalla domanda turistica in Veneto risultano essere 18.721 e rappresentano il 15.5% dell'artigianato totale. Un indotto che impiega in Veneto 64.560 addetti. Il comparto più rilevante dell'artigianato potenzialmente interessato dalla domanda turistica è l’abbigliamento e calzature, che conta 4.746 imprese, pari al 25,4% del totale; è seguito dalle altre attività manifatturiere e dei servizi con 4.033 imprese, pari al 21,5% del totale, comparto che comprende importanti attività dell'artigianato nella fotografia, cornici, gioielleria e bigiotteria, ceramica e vetro, lavorazione artistiche del marmo, del ferro, del rame e dei metalli, cure per animali domestici, centri benessere e palestre. A seguire l’agroalimentare, con 3.732 imprese, pari al 19,9% del totale, ristoranti e pizzerie con 2.580 imprese, trasporto persone con 2.241 imprese, pari al 12,0%, e bar, caffè, pasticcerie con 1.296 imprese, pari al 6,9%. Infine, troviamo le attività ricreative, culturali e di intrattenimento, settore che conta 86 imprese, lo 0,5% del totale, i giornali e le guide editoria (4 imprese) e le strutture ricettive (3 imprese).

«Ci sono ancora margini di sviluppo se si amplia l’offerta in termini di servizi, di ricettività e di innovazione tecnologica nella promozione e nel marketing», conclude Oscar Bernardi. «Serve una regia nella programmazione con tutti i soggetti deputati, dal pubblico al privato. Il nuovo Piano Strategico della Regione Veneto 2025-2027 può in questo senso fare la differenza. Fondamentale è tener conto del cambiamento dei gusti, delle destinazioni e del nuovo “mood” turistico ed essere in grado di creare un pacchetto all’avanguardia che soddisfi ogni aspettativa e domanda del mercato, privilegiando la qualità, le nostre eccellenze, la formazione del personale addetto e soprattutto il rispetto della nostra cultura, tradizione anche artigianale e del nostro territorio».