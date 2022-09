La terribile diagnosi pochi giorni fa, consulente aziendale muore a 53 anni

Si svolgeranno venerdì prossimo, 30 settembre, alle 11, presso la chiesa del Sacro Cuore di Treviso, il funerale di Marco Politi, il consulente aziendale di 53 anni scomparso qualche giorno fa. Il male lo aveva colpito solo alcuni mesi fa: prima un tumore ad un polmone, poi dopo una breve tregua, la scorsa settimana, la scoperta di un tumore al cervello durante una visita oncologica. Inutile il ricovero, domenica scorsa: il 53enne è spirato dopo poche ore di agonia. Politi, da tutti definito allegro e gioviale e grande tifoso della Juve (ha assistito a Torino alla partita purtroppo persa dai bianconeri con il Benfica, in Champions league) lascia la compagna Lucia e i genitori Michela e Pino.

Marco Politi lavorava come consulente aziendale per numerose aziende della provincia di Treviso e per questo motivo era molto conosciuto. Come segno di generosità e amore, la sua famiglia ha deciso di donare le cornee di Marco.